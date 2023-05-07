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В ГУР попередили про провокації, які РФ може влаштувати 9 травня

7 травня, 2023 неділя
10:51
Війна з Росією парад

Російські спецслужби можуть готувати провокація проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у етері національного телемарафону, повідомляє ГУР у telegram

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що й зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації  провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — розповів Юсов. 

Він також припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі, аби за допомогою "операції під фальшивим прапором" втягнути білоруську армію у війну проти України.  

 "Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підсумував Юсов.


 
Росія
Білорусь
Друга світова війна
ФСБ
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