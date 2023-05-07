Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у етері національного телемарафону, повідомляє ГУР у telegram.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що й зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — розповів Юсов.

Він також припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі, аби за допомогою "операції під фальшивим прапором" втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підсумував Юсов.