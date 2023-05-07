В ГУР попередили про провокації, які РФ може влаштувати 9 травня
Російські спецслужби можуть готувати провокація проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у етері національного телемарафону, повідомляє ГУР у telegram.
"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що й зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — розповів Юсов.
Він також припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі, аби за допомогою "операції під фальшивим прапором" втягнути білоруську армію у війну проти України.
"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підсумував Юсов.
- 6 травня розвідка Британії дійшла висновку, що у багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України.
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