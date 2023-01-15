Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

"ГУР попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів", - заявили в ГУР.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

"Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс нашої держави", - пояснили в розвідці.

В ГУР закликали журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.

15 січня Повітряні Сили ЗСУ спростували фейк, що трагедія у Дніпрі із влучанням російської ракети Х-22 у багатоповерхівку - результат роботи української ППО.

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