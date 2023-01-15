Українська ППО не має засобів для збиття ракет Х-22, - Повітряні сили ЗСУ

Про це йдеться у офіційному телеграм-каналі Повітряних Сил.

"У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії РФ по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ закликали не тиражувати фейки, що трагедія у Дніпрі - результат роботи ППО.

"Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі. Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗСУ і перевіряйте будь-які "гучні" повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація – зброя!", - йдеться у заяві командувач Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста.

Ввечері 14 січня Олексій Арестович у прямому етері на ютубі заявив, що трагедія у Дніпрі - результат роботи української ППО. Після цього російські ЗМІ та пропагандисти почали тиражувати цю фейкову інформацію.

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