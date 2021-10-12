В Індії дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від двох років

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Індії зазначив, що країна вже повністю вакцинувала близько 29% з приблизно 944 мільйонів дорослого населення, що включає введення більш ніж 110 млн доз медзасобу компанії Bharat Biotech.

Компанія розпочала випробування вакцини Covaxin серед дітей у червні після руйнівної другої хвилі пандемії, яка поставила систему охорони здоров’я Індії "на коліна".

"Дані за віковою групою від 2 до 18 років були ретельно переглянуті Центральною організацією з контролю за стандартами медзасобів та експертним комітетом суб'єктів, і (вони) надали свої позитивні рекомендації", - повідомили в компанії. Але компанія Bharat Biotech наразі публічно не оприлюднює дані про ефективність та безпеку власного медзасобу для дітей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb