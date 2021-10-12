В Індії дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від двох років
Індія дозволила компанії Bharat Biotech екстрене використання її вакцини від коронавірусу Covaxin для дітей віком від 2 років
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Індії зазначив, що країна вже повністю вакцинувала близько 29% з приблизно 944 мільйонів дорослого населення, що включає введення більш ніж 110 млн доз медзасобу компанії Bharat Biotech.
Компанія розпочала випробування вакцини Covaxin серед дітей у червні після руйнівної другої хвилі пандемії, яка поставила систему охорони здоров’я Індії "на коліна".
Але компанія Bharat Biotech наразі публічно не оприлюднює дані про ефективність та безпеку власного медзасобу для дітей.
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