В Індії спалахнуло міжетнічне насилля: щонайменше 55 поранених, 23 тисячі покинули свої будинки
Внаслідок міжетнічного насилля в індійському штаті Маніпур загинуло 55 людей, 260 зазнали поранень. 23 тисячі місцевих були змушені покинути свої будинки
Про це пише CNN.
Насилля спалахнуло на початку тижня між етнічними групами Кукі та Мейтеї, основний його осередок - місто Імфал. Лікар районної лікарні Маніпура Манг Хатзоу розповів, що здебільшого людей госпіталізують через вогнепальні поранення.
Зазначається, що на вулицях тривають перестрілки та підпали, попри те, що військові перебувають у районі. Місцева влада також вимкнула мобільний інтернет в регіоні, аби зменшити заворушення.
Військові повідомляють, що переміщених осіб розміщують на військових базах та у гарнізонах, а за районом встановили спостереження з безпілотників і гелікоптерів.
CNN пише, що раніше цього тижня губернатор штату Анусуйя Уікей видав наказ "стріляти на місці" у "крайніх випадках, коли всі форми переконання, попередження та розумної сили були вичерпані".
Зазначається, що причиною міжетнічного насилля став мітинг місцевих етнічних груп проти включення групи Мейтеї, яка є переважаючою в штаті, до індійського угруповання "Запланованого племені". Видання пояснює, що це надасть групі доступ до більших переваг, включаючи охорону здоров’я, освіту та роботу в уряді.
CNN пише, що етнічні групи є одними з найбільш соціально та економічно неблагополучних в Індії, і історично їм було відмовлено в доступі до освіти та престижної роботи. Місцеві заявляють, що якщо громаді Мейтеї буде надано статус "запланованого племені", інші племінні групи можуть лишитися без соціальних переваг.
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