Про це пише CNN.

Насилля спалахнуло на початку тижня між етнічними групами Кукі та Мейтеї, основний його осередок - місто Імфал. Лікар районної лікарні Маніпура Манг Хатзоу розповів, що здебільшого людей госпіталізують через вогнепальні поранення.

Зазначається, що на вулицях тривають перестрілки та підпали, попри те, що військові перебувають у районі. Місцева влада також вимкнула мобільний інтернет в регіоні, аби зменшити заворушення.

Військові повідомляють, що переміщених осіб розміщують на військових базах та у гарнізонах, а за районом встановили спостереження з безпілотників і гелікоптерів.

CNN пише, що раніше цього тижня губернатор штату Анусуйя Уікей видав наказ "стріляти на місці" у "крайніх випадках, коли всі форми переконання, попередження та розумної сили були вичерпані".

Зазначається, що причиною міжетнічного насилля став мітинг місцевих етнічних груп проти включення групи Мейтеї, яка є переважаючою в штаті, до індійського угруповання "Запланованого племені". Видання пояснює, що це надасть групі доступ до більших переваг, включаючи охорону здоров’я, освіту та роботу в уряді.

CNN пише, що етнічні групи є одними з найбільш соціально та економічно неблагополучних в Індії, і історично їм було відмовлено в доступі до освіти та престижної роботи. Місцеві заявляють, що якщо громаді Мейтеї буде надано статус "запланованого племені", інші племінні групи можуть лишитися без соціальних переваг.