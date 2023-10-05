В Індії внаслідок повені загинули щонайменше 10 людей, 82 вважаються зниклими безвісти

Про це пише Al Jazeera.

Зазначається, що великі дощі спричинили розлив льодовикового озера Лонак, після яких сталися катастрофічні повені в регіоні.

За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), опади в регіоні в 5 разів перевищили норму для цієї пори року.

"Наразі з різних місць вилучили 10 тіл. Ще щонайменше 82 вважаються зниклими безвісти, 22 людини отримали поранення, деякі з них у тяжкому стані", - сказав головний секретар штату В. Б. Патхак.

Дощі завадили пошукам індійських військових, яких вважають зниклими безвісти, оскільки столиця Гангток була відрізана дорогою.

Метеорологічний департамент Індії попередив про зсуви та збої в авіарейсах, оскільки прогнозується, що сильний дощ триватиме протягом наступних двох днів у деяких частинах Сіккіму.