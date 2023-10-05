В Індії внаслідок повені загинули щонайменше 10 людей, 82 вважаються зниклими безвісти
В індійському штаті Сіккім внаслідок повені щонайменше 10 людей загинули, ще 82 людини, у тому числі 23 військовослужбовці, вважаються зниклими безвісти
Про це пише Al Jazeera.
Зазначається, що великі дощі спричинили розлив льодовикового озера Лонак, після яких сталися катастрофічні повені в регіоні.
За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), опади в регіоні в 5 разів перевищили норму для цієї пори року.
"Наразі з різних місць вилучили 10 тіл. Ще щонайменше 82 вважаються зниклими безвісти, 22 людини отримали поранення, деякі з них у тяжкому стані", - сказав головний секретар штату В. Б. Патхак.
Дощі завадили пошукам індійських військових, яких вважають зниклими безвісти, оскільки столиця Гангток була відрізана дорогою.
Метеорологічний департамент Індії попередив про зсуви та збої в авіарейсах, оскільки прогнозується, що сильний дощ триватиме протягом наступних двох днів у деяких частинах Сіккіму.
- На півночі В’єтнаму 16 вересня сильні дощі спричинили паводок. Загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.
- Натомість у західному мексиканському штаті Халіско внаслідок паводка загинуло щонайменше семеро людей і ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти.
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