В Інституту національної пам’яті є кошти для фінансування “Бабиного Яру”, але це має бути проєкт української держави, – Гарань
Український інститут національної пам’яті має необхідні кошти для фінансування проекту “Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр”, але за умови, що це буде проєкт української держави
Про це повідомив політолог, науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.
“Більшість українців вважають, що “Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр” має бути державним проєктом. Тобто держава має брати в ньому участь. При цьому значна більшість вважає, що участь можуть брати й меценати з інших країн, але є застереження щодо Росії. До того ж, у питанні участі РФ відбувається розкол: 48% – виступають проти участі громадян Росії у фінансуванні таких місць, як Бабин Яр, 43% українців – за”, – зазначив Гарань.
Політолог зауважив, що його здивували результати опитування щодо того, хто з органів державної влади має визначати форму і зміст заходів із вшанування пам’яті жертв злочинів нацистського режиму, – 48% українців сказали, що це повинен робити Український інститут національної пам’яті, на 2-й позиції – Верховна Рада, на 3-й – президент України.
“Це, як раз, дуже показово, що українці сказали, що це повинен контролювати не політичний орган. Коли ж голова Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович говорив про компромісний шлях, він розповів, що гроші на фінансування державного проєкту є, а це мільйони. Тобто є спонсори, які готові дати на це кошти, за однієї умови: це має бути проєкт української держави, а не Росії”, – повідомив Олексій Гарань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе