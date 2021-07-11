В Інституту національної пам’яті є кошти для фінансування “Бабиного Яру”, але це має бути проєкт української держави, – Гарань

Про це повідомив політолог, науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

“Більшість українців вважають, що “Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр” має бути державним проєктом. Тобто держава має брати в ньому участь. При цьому значна більшість вважає, що участь можуть брати й меценати з інших країн, але є застереження щодо Росії. До того ж, у питанні участі РФ відбувається розкол: 48% – виступають проти участі громадян Росії у фінансуванні таких місць, як Бабин Яр, 43% українців – за”, – зазначив Гарань.

Політолог зауважив, що його здивували результати опитування щодо того, хто з органів державної влади має визначати форму і зміст заходів із вшанування пам’яті жертв злочинів нацистського режиму, – 48% українців сказали, що це повинен робити Український інститут національної пам’яті, на 2-й позиції – Верховна Рада, на 3-й – президент України.

“Це, як раз, дуже показово, що українці сказали, що це повинен контролювати не політичний орган. Коли ж голова Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович говорив про компромісний шлях, він розповів, що гроші на фінансування державного проєкту є, а це мільйони. Тобто є спонсори, які готові дати на це кошти, за однієї умови: це має бути проєкт української держави, а не Росії”, – повідомив Олексій Гарань.