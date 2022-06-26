В Ірані повідомили про запуск ракети в космос
Іран успішно провів запуск ракети-носія Zoljanah
Про це повідомляє місцеве інформагенство Tasnim.
У міністерстві оборони зазначили, що пуск ракети був проведений із науковою метою.
"Метою запуску є здійснення суборбітального космічного польоту", - сказав речник відомства.
Він зазначив, що ракета має три ступені: два - на твердому паливі і один - на рідкому.
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