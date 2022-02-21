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В Ірані розбився військовий літак, загинули три людини

21 лютого, 2022 понедiлок
10:50
Світ

21 лютого на Північному Заході Ірану реактивний літак врізався у школу, внаслідок чого загинуло двоє пілотів і одна цивільна людина

Про це пише Reuters.

Реактивний літак F5 американського виробництва врізався у стіну школи міста Тебріз. Унаслідок аварії загинули двоє пілотів і цивільна людина, котра їхала повз на авто.

За словами речника армії Шахіна Такі-Хані, інцидент стався приблизно о 5:30, тому школа була зачинена. Він додав, що причиною аварії стала технічна несправність, однак триває розслідування.

Експерти зазначили, що в Ірані неодноразово ставалися авіакатастрофи, зокрема за участю американських літаків, придбаних до 1979 року. У 1980 році США розірвали з Іраном дипломатичні відносини, коли іранські студенти взяли в заручники американських дипломатів. На Іран наклали санкції, що ускладнило закупівлю запчастин для військових і цивільних літаків.
 

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Новини
школа
Іран
загиблі
військовий літак
аварія літака
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