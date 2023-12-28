В Ірані закрили одну з провідних книгарень через дозвіл жінкам відвідувати її без хіджабу

Про це пише Iran International.

У заяві, опублікованій на сайті флагманської мережі книжкових магазинів Shahr-e Ketab, зазначається, що управління поліції, відповідальне за нагляд за роздрібними магазинами, ресторанами та подібними підприємствами, опечатало їхню центральну книгарню у Тегерані.

Причиною закриття популярної книжкової крамниці в центрі столиці поліція назвала "недотримання правил торгівлі та розпоряджень МВС".

Shahr-e Ketab, найбільша в Ірані мережа книжкових і музичних магазинів, є некомерційною організацією, яка управляє десятками сучасних книгарень-кафе по всій країні. Окрім продажу книжок, тут проводять різноманітні культурні заходи.

Відомий священнослужитель Мохаммад-Тагі Фазель-Мейбоді, який виступає проти примусу жінок носити хіджаб, повідомив в X, що причиною закриття Shahr-e Ketab стали "кілька пасм волосся".

Він поставив під сумнів релігійне та правове виправдання призупинення діяльності культурних центрів і підприємств через такі незначні проблеми та критикував владу за рішення, яке, на його думку, ганьбить країну.

Фазель-Мейбоді, як і багато інших, також критикував уряд за те, що він ставить пріоритетом дотримання правил носіння хіджабу, а не вирішення більш нагальних проблем, таких як корупція та економічне зростання.

В останні місяці влада посилила тиск на підприємства та роздрібну торгівлю щодо дотримання правил носіння хіджабу і винесла попередження, а подекуди і закрила тисячі підприємств.

Як зазначає місцеве видання, закриття підприємств через неносіння хіджабу — інструмент, який влада використовувала протягом чотирьох десятиліть, що має на меті змусити їх контролювати дотримання вимог щодо носіння хіджабу жінками, дозволяючи поліції та іншим органам влади уникати прямої конфронтації та потенційних зіткнень з громадянами щодо дотримання хіджабу.

Багато іранських жінок все частіше відмовляються носити хіджаб навіть під загрозою бути позбавленими послуг в державних установах, лікарнях та інших громадських місцях.

