В Ірпені горить семінарія християн-баптистів. Оприлюднено відео
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами у місті Ірпені Бучанського району Київської області загорілася семінарія євангельських християн-баптистів (ЄХБ), що на вулиці Героїв
Відповідне відео від очевидця сьогодні, 20 березня 2022 року, оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, передає Еспресо.TV.
Як наголошує голос за кадром, загоряння семінарії сталося після артилерійського обстрілу з боку російських окупантів. Далі показно воронки від застосованої зброї.
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Під удари також потрапила розташована через дорогу від семінарії дитяча площадка.
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