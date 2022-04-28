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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Ірпені почали відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, - очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба

В Ірпені почали відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, - очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба

28 квітня, 2022 четвер
16:21
війна з Росією Ірпінь

У пошкодженому російськими військовими Ірпені почався ремонт критичної інфраструктури, першою відремонтують лікарню

Про це повідомив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

"Ми в Ірпені, починається робота по встановленню вікон і ремонту дахів. Сьогодні перший день, коли починаємо відновлювати конкретні об'єкти критичної інфраструктури, в даному випадку це лікарня", - розповів Кулеба.
 


За його словами, всі вікна в місцевій лікарні вставлять вже за тиждень. Також в ній відремонтують дах.
  • Нагадаємо, до Ірпеня проклали водогін з Києва, місто отримуватиме воду зі столичних станцій. Роботи з відновлення систем профінансували благодійні організації, у тому числі  Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні. 
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Ірпінь
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