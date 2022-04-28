В Ірпені почали відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, - очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба

Про це повідомив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.



"Ми в Ірпені, починається робота по встановленню вікон і ремонту дахів. Сьогодні перший день, коли починаємо відновлювати конкретні об'єкти критичної інфраструктури, в даному випадку це лікарня", - розповів Кулеба.



Нагадаємо, до Ірпеня проклали водогін з Києва, місто отримуватиме воду зі столичних станцій. Роботи з відновлення систем профінансували благодійні організації, у тому числі Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні.

За його словами, всі вікна в місцевій лікарні вставлять вже за тиждень. Також в ній відремонтують дах.