В Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times
У неділю, 13 березня, російські окупанти в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента іноземного видання New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.
Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Еспресо.TV.
Жертвою російських окупантів став 51-річний журналіст американського видання New York Times Брент Ренауд.
Ще один журналіст отрима поранення. Його намагаються вивести із зони бойових дій.
"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні...Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", - розповів Нєбитов.
- Нагадаємо, журналіст "Радіо Свобода" отримав контузію після удару російських військ з повітря у Київській області.
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