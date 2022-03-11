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Головна війна з Росією В Ірпені спіймали 26 мародерів, тепер вони ритимуть окопи та прибирати вулиці. Відео

В Ірпені спіймали 26 мародерів, тепер вони ритимуть окопи та прибирати вулиці. Відео

11 березня, 2022 п'ятниця
21:21

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що з початку війни в місті спіймали вже 26 мародерів

Про це мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у Facebook.

"До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!", - написав Маркушин.

За словами мера Ірпеня, тепер на мародерів чекають окопи.

"Їх відправили на блокпости, де вони будуть рити окопи та прибирати вулиці. Так буде з кожним, хто краде в людей у нашій громаді",
– сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин.
 

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