В Ісландії призупинили полювання на китів до кінця літа
Уряд Ісландії заявив, що призупиняє полювання на фінвалів до 31 серпня через те, що китів забивали довше, ніж це дозволено законом країни про захист тварин
Про це інформує агентство AFP.
"Я вирішила призупинити всі китобійні операції. Ця діяльність не може тривати в майбутньому, якщо влада і власники ліцензій не зможуть забезпечити виконання вимог щодо добробуту китів", - заявила міністерка продовольства, сільського господарства і рибальства Свандіс Сваварсдоттір.
Вона ухвалила рішення призупинити полювання на фінвалів до 31 серпня. Міністерка додала, що звернеться до експертів і власників ліцензій на полювання на китів, щоб вивчити можливість подальших обмежень китобійного промислу в майбутньому, повідомили в уряді.
Зазначається, що контрольний звіт продовольчого та ветеринарного управління щодо поводження з китами під час полювання на фінвалів показав, що вбивство тварин тривало довше, ніж це дозволено основною метою закону про добробут тварин.
Також експертно-консультативна рада Ісландії зробила висновок, що метод, який використовується для полювання на великих китів, не відповідає закону про добробут тварин.
З огляду на цей висновок, необхідно відкласти початок китобійного сезону, щоб мати час перевірити, чи можливо встановити правила, які б гарантували здійснення китобійного промислу відповідно до закону про добробут тварин.
Довідка: Фінвали - типовий вид ссавців з родини смугачеві ряду китоподібні. Це друга по довжині тварина у світі після синього кита, понад 27 метрів у довжину і вагою майже 74 тонн.
Китобійний промисел - комерційне полювання на китів, наразі заборонене мораторієм Міжнародної комісії з регулювання китобійного промислу 1986 року і законами більшості країн. Комерційним полюванням на китів займаються лише три держави світу: Норвегія, Японія та Ісландія, яка відновила китобійний промисел у 2003 році.
- 2 лютого 2022 року Ісландія планувала зупинити китобійний промисел з 2024 року у зв'язку зі скороченням попиту.
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