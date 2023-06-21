В Ісландії призупинили полювання на китів до кінця літа

Про це інформує агентство AFP.

"Я вирішила призупинити всі китобійні операції. Ця діяльність не може тривати в майбутньому, якщо влада і власники ліцензій не зможуть забезпечити виконання вимог щодо добробуту китів", - заявила міністерка продовольства, сільського господарства і рибальства Свандіс Сваварсдоттір.

Вона ухвалила рішення призупинити полювання на фінвалів до 31 серпня. Міністерка додала, що звернеться до експертів і власників ліцензій на полювання на китів, щоб вивчити можливість подальших обмежень китобійного промислу в майбутньому, повідомили в уряді.

Зазначається, що контрольний звіт продовольчого та ветеринарного управління щодо поводження з китами під час полювання на фінвалів показав, що вбивство тварин тривало довше, ніж це дозволено основною метою закону про добробут тварин.

Також експертно-консультативна рада Ісландії зробила висновок, що метод, який використовується для полювання на великих китів, не відповідає закону про добробут тварин.

З огляду на цей висновок, необхідно відкласти початок китобійного сезону, щоб мати час перевірити, чи можливо встановити правила, які б гарантували здійснення китобійного промислу відповідно до закону про добробут тварин.

Довідка: Фінвали - типовий вид ссавців з родини смугачеві ряду китоподібні. Це друга по довжині тварина у світі після синього кита, понад 27 метрів у довжину і вагою майже 74 тонн.

Китобійний промисел - комерційне полювання на китів, наразі заборонене мораторієм Міжнародної комісії з регулювання китобійного промислу 1986 року і законами більшості країн. Комерційним полюванням на китів займаються лише три держави світу: Норвегія, Японія та Ісландія, яка відновила китобійний промисел у 2003 році.