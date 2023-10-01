В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: 7 загиблих
Вранці 1 жовтня 2023 року спалахнула пожежа в нічному клубі іспанського південно-східного міста Мурсія, в результаті якої загинули щонайменше 7 людей, четверо перебувають у лікарні
Про це повідомляє BBC News.
Близько 06:00 за місцевим часом сталась пожежа в популярному серед мешканців Мурсії нічному клубі Teatre, розташованому в районі Аталаяс.
"Кількість смертей у нічному клубі зросла до семи. У районі продовжують працювати екстрені служби. Сили та підтримки сім'ї та друзям у ці важкі часи", - повідомив мер Мурсії Хосе Баллеста на X.
Місцева влада зазначає, що кількість загиблих може збільшитися, екстрені служби розшукують зниклих безвісти людей, які перебували в приміщенні клубу.
Четверо постраждалих наразі перебувають у лікарні через отруєння димом, а на місцевому спортивному майданчику розгорнули пункт для надання консультацій та допомоги постраждалим.
Причина пожежі, яка зайнялася в клубі рано вранці, коли він ще працював, поки що невідома.
Мер Баллеста повідомив у Х (раніше twitter), що влада оголосила триденну офіційну жалобу у місті Мурсія за загиблими під час пожежі у нічному клубі "Teatre" в районі Аталаяс.
Фото: X (twitter) Хосе Баллеста
Фото: X (twitter) Хосе Баллеста
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