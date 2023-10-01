В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: 7 загиблих

Про це повідомляє BBC News.

Близько 06:00 за місцевим часом сталась пожежа в популярному серед мешканців Мурсії нічному клубі Teatre, розташованому в районі Аталаяс.

"Кількість смертей у нічному клубі зросла до семи. У районі продовжують працювати екстрені служби. Сили та підтримки сім'ї та друзям у ці важкі часи", - повідомив мер Мурсії Хосе Баллеста на X.

Місцева влада зазначає, що кількість загиблих може збільшитися, екстрені служби розшукують зниклих безвісти людей, які перебували в приміщенні клубу.

Четверо постраждалих наразі перебувають у лікарні через отруєння димом, а на місцевому спортивному майданчику розгорнули пункт для надання консультацій та допомоги постраждалим.

Причина пожежі, яка зайнялася в клубі рано вранці, коли він ще працював, поки що невідома.

Мер Баллеста повідомив у Х (раніше twitter), що влада оголосила триденну офіційну жалобу у місті Мурсія за загиблими під час пожежі у нічному клубі "Teatre" в районі Аталаяс.

Фото: X (twitter) Хосе Баллеста

Фото: X (twitter) Хосе Баллеста