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В ISW оцінили, чи зможе новий армійський корпус РФ змінити ситуацію на Донбасі

28 серпня, 2022 неділя
08:43
війна з Росією російські військові

Американські аналітики переконані, що новий 3-й армійський корпус не допоможе Росії відновити темпи наступу на Донбасі, оскільки переважно сформований із найманців без бойового досвіду

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

В ISW припускають, що новосформовані батальйони, які входять до складу 3-го армійського корпусу РФ будуть розгорнуті в Україні для відновлення наступальних операцій у напрямку Донецька та на півдні. 

Батальйони, які формує Росія, розділили на дві групи. Частина з них відправляється на передову одразу після короткої базової підготовки. Інші об'єднано в новий 3-й армійський корпус. Аналіз Janes Intelligence Group нових зображень із бойової підготовки корпусу на полігоні Муліно в Нижньому Новгороді виявив, що війська тренуються з більш сучасною російською технікою, такою як БМП-3, Т-80БВМ і танки Т-90М, а також новітні варіанти автоматів АК-12. Цей факт свідчить про те, що російські військові мають намір залучити їх до наступальних операцій і сподіваються відновити їхні темпи. 

Частини 3-го армійського корпусу вже розгортаються ближче до кордону Росії з Україною. Зокрема, Conflict Intelligence Team 27 серпня помітила танки Т-80БВ і Т-90М, які були в Муліно, у Ростовській області. Ймовірно, росіяни мають залучити корпус для посилення наступальних операцій поблизу Донецька, де просування поблизу Мар’їнки, Пісків та Авдіївки зупинився після досягнення певних успіхів. Інші частини 3-го армійського корпусу можуть розгорнутися на південному напрямку, зокрема, в районі Херсона. 

Між тим, аналітики ISW дійшли висновку, що нові підрозділи навряд чи створять ефективну бойову міць. 

"Краще оснащення не обов’язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад не є добре навченим та дисциплінованим. Багато найманців не мають бойового досвіду. А отримані зображення свідчать, що вони фізично непридатні та старі", - підсумували в ISW.  

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Донецьк
Донбас
російська армія
Херсон
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Піски
Авдіївка
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