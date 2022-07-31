В ISW пояснили, чому росіянам буде складно взяти Бахмут
В американському Інституті вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередилися на Донеччині на наступі на Бахмут
Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
За припущенням американських експертів, російські сили зосередилися на наступі у бік Бахмута та діях навколо Донецька, замість спроб взяти Сіверськ та Слов'янськ. Російське командування, мабуть, намагається використати недавні успіхи в районі Новолуганського, щоб чинити тиск на Бахмут зі сходу. У районі Донецька окупанти намагаються витіснити українських військових, щоб місто залишилося поза зоною досяжності артилерійського вогню. Крім того, вони мають намір захопити якнайбільше території на Донеччині до запланованих на вересень псевдореферендумів.
В ISW дійшли висновку, що дуже малоймовірно, що Росії вдасться взяти Бахмут - велике і добре захищене місто, або досягти значних успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти Авдіївку та Піски, які вже були епіцентром боїв у 2014 році. Проте бойові дії у цих районах, швидше за все, посилюватимуться, тож президент України Володимир Зеленський закликав мешканців Донеччини евакуюватись.
- 30 липня Володимир Зеленський закликав населення Донецької області евакуюватися на безпечну територію.
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