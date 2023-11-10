В ISW пояснили, як візит Путіна до Казахстану пов'язаний зі співпрацею РФ з Іраном
Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Казахстану міг домовлятися по транзит газу через Казахстан до Ірану
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики припускають, що Росія може постачати газ Ірану через Казахстан. Володимир Путін під час зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим в Астані підкреслив, що Росія зараз транспортує газ до Узбекистану через Казахстан і прагне далі розвивати цей напрямок. При цьому РФ вперше почала експортувати газ до Узбекистану лише в жовтні 2023 року, а Ташкент все ще продає власний газ, попри внутрішній дефіцит протягом останніх років.
"Продовження експорту при імпорті свідчить, що Узбекистан не може бути кінцевим пунктом постачання всіх обсягів російського газу. Іран постійно боровся з дефіцитом природного газу взимку та влітку 2023 року, і Росія може прагнути постачати газ Ірану через Казахстан та Узбекистан, щоб забезпечити подальшу військову співпрацю з Тегераном", - дійшли висновку в ISW.
- 5 листопада стало відомо, що Росія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан планують до середини 2024 року підписати угоду про співробітництво з постачання та транзиту газу на 15 років.
- 9 листопада Володимир Путін прибув із візитом до Казахстану та зустрівся з Касим-Жомартом Токаєвим.
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