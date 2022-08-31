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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В ISW проаналізували, як розгортається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

В ISW проаналізували, як розгортається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

31 серпня, 2022 середа
07:35
війна з Росією Антонівський міст

Контрнаступ Збройних сил України складається з багатьох злагоджених операцій, тому на його успішне проведення потрібен певний час

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що 29 серпня українські війська почали завдавати ударів по російських понтонних переправах через Дніпро, що узгоджується з початком українського контрнаступу. 

"Наслідки знищення поромів, швидше за все, будуть більш ефемерними, ніж виведення з ладу мостів, тому атакувати їх має сенс у поєднанні з активними наземними операціями", - підкреслили в ISW.  

Експерти звернули увагу, що українські військові офіційні особи підтвердили, що 29 серпня ЗСУ знищили російську понтонно-поромну переправу за 16 км на захід від Нової Каховки на правому березі Дніпра. Українські та російські джерела також повідомили, що удару було завдано по понтонній переправі, яку було побудовано з барж біля Антонівського автомобільного мосту.

В ISW також констатували, що ЗСУ протягом тривалого часу докладали зусиль для знищення російських шляхів постачання, що свідчить про довгостроковий план, який складається як з ударів, так і з наземних штурмів. Ці удари порушують здатність росіян постачати та зміцнювати свої позиції живою силою та технікою, що допоможе українським наземним контрнаступам. 

"Таким чином, український контрнаступ є злагодженим процесом, для правильного виконання якого потрібен певний час. Кремль, ймовірно, використає відсутність негайної деокупації Херсону або мовчання українських військових щодо прогресу контрнаступу, щоб виставити зусилля ЗСУ як невдалі та підірвати довіру суспільства до його перспектив", - підсумували в ISW. 

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
Військові новини
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