В ISW схиляються до того, що контрнаступ ЗСУ ще не почався
Станом на 12 травня ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак, але сам контрнаступ ще не почався
Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні.
Аналітики інституту наводять як приклад опубліковане у п'ятницю відео, зняте, як вдалося підтвердити, на південному березі Берхівського водосховища: на записі російські військові тікають з позицій, рятуючись від ударів української артилерії.
Це відео підтверджує свідчення численних російських воєнних блогерів про те, що ЗСУ успішно діють на північному заході Бахмута.
У п'ятницю заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку. А голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Бахмута, щоб "самостійно оцінити цю ситуацію".
Російські провоєнні блогери та інші помітні в інформаційному просторі прихильники війни реагують на контратаки ЗСУ з різним ступенем тривожності, зазначається у звіті. Багато хто вважає, що остання активність українських військових у районі Бахмута – і є початок великого весняного контрнаступу України.
Українські, а також американські офіційні особи тим часом кажуть, що запланований Києвом контрнаступ поки не розпочався. Ганна Маляр у п'ятницю заявила, що ЗСУ поки що ведуть оборонні дії, які іноді передбачають і контратаки. У цьому ключі висловилися анонімний високопоставлений американський військовий і ще один західний чиновник, на яких посилається телеканал CNN.
- Нагадаємо, Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше часу на підготовку до контрнаступу.
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