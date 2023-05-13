В ISW схиляються до того, що контрнаступ ЗСУ ще не почався

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні.

Аналітики інституту наводять як приклад опубліковане у п'ятницю відео, зняте, як вдалося підтвердити, на південному березі Берхівського водосховища: на записі російські військові тікають з позицій, рятуючись від ударів української артилерії.

Це відео підтверджує свідчення численних російських воєнних блогерів про те, що ЗСУ успішно діють на північному заході Бахмута.

У п'ятницю заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку. А голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Бахмута, щоб "самостійно оцінити цю ситуацію".

Російські провоєнні блогери та інші помітні в інформаційному просторі прихильники війни реагують на контратаки ЗСУ з різним ступенем тривожності, зазначається у звіті. Багато хто вважає, що остання активність українських військових у районі Бахмута – і є початок великого весняного контрнаступу України.

Українські, а також американські офіційні особи тим часом кажуть, що запланований Києвом контрнаступ поки не розпочався. Ганна Маляр у п'ятницю заявила, що ЗСУ поки що ведуть оборонні дії, які іноді передбачають і контратаки. У цьому ключі висловилися анонімний високопоставлений американський військовий і ще один західний чиновник, на яких посилається телеканал CNN.