В Італії два військові літаки зіткнулися у повітрі, пілоти загинули

Про це інформують військово-повітряні сили Італії.

"Авіакатастрофа: сьогодні поблизу Гуідонії під час виконання навчальної місії розбилися літаки. З поки що невідомих причин вони зіткнулися та впали", - пише пресслужба.

Повідомляється, що унаслідок зіткнення двоє пілотів загинули.

Також в італійській газеті la Repubblica додали, що обидва літаки Piaggio розбилися.

Один упав на сусідній газон в аеропорту, а другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито.