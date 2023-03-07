В Італії два військові літаки зіткнулися у повітрі, пілоти загинули
У вівторок 7 березня поблизу Риму під час навчання розбилися два літаки військово-повітряних сил Італії, пілоти загинули
Про це інформують військово-повітряні сили Італії.
"Авіакатастрофа: сьогодні поблизу Гуідонії під час виконання навчальної місії розбилися літаки. З поки що невідомих причин вони зіткнулися та впали", - пише пресслужба.
Повідомляється, що унаслідок зіткнення двоє пілотів загинули.
Також в італійській газеті la Repubblica додали, що обидва літаки Piaggio розбилися.
Один упав на сусідній газон в аеропорту, а другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито.
- 21 лютого комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Попереду – голосування відповідної резолюції в парламенті.
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