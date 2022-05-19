В Італії українських біженців розмістили у приміщеннях, які вилучили у мафії
Понад 116 000 українських біженців прибули до Італії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для їх розміщення італійська влада почала використовувати майно, вилучене у мафії
Про це пише France 24.
Видання повідомляє, що Італія ще до початку війни мала другу за чисельністю українську громаду в Європі. Наразі до країни прибули тисячі українських громадян, одна з них – Тетяна, яка разом із чотирма дітьми та матір’ю виїхала з міста Буча, що за 30 кілометрів від Києва.
"Бої були напруженими. Коли в нашій місцевості почалося бомбардування, ми постійно чули над головою ракети", – каже вона.
Тепер Тетяна та її родина живуть у Рескальдіні, на північ від Мілана, у квартирі, яку вилучили у організованого кримінального угруповання "Ндрангета" (велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії — найбіднішій провінції Італії).
Це одне з 3250 приміщень, які вилучили у злочинних угрупувань в Ломбардії, 662 запропонували українським біженцям. На цю мить італійська держава володіє майном, яке раніше було в руках мафії, на суму вартістю понад 300 мільйонів євро.
- Українці в Італії отримують право на безкоштовну медицину та навчання, після реєстрації в комунах.
- Уряд Італії збільшив фінансову допомогу для вимушено переміщених людей з України до понад 800 млн євро та підтримає бюджет України на суму до 200 млн євро.
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