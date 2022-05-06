Італія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для України

Про це пише Interfax з посиланням на прем'єра-міністра Італії Маріо Драґі.



"Італія вже виділила майже 500 млн євро на підтримку українських біженців у нашій країні. Я радий повідомити, що ми щойно збільшили цю суму до більше ніж 800 млн євро. Ми перерахували 110 млн на підтримку загального бюджету України та плануємо надати ще до 200 млн євро", - сказав Маріо Драґі.



За його словами, Італія також передала 26 мільйонів доларів міжнародним організаціям, таким як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та УВКБ ООН.

Станом на 29 квітня близько 70 тисяч українців попросили притулку в Італії.

З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу.

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