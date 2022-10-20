English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал В Італії за ухилення від санкцій заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ

В Італії за ухилення від санкцій заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ

20 жовтня, 2022 четвер
02:37
Кримінал Син губернатора Красноярського краю Артем Усс

Сину Олександра Усса Артему загрожує екстрадиція до США за звинуваченням в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей

Про це повідомляє Мін'юст США.

Усього федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку висунув звинувачення п'ятьом громадянам Росії: Артему Уссу, Юрію Орєхову, Світлані Кузургашовій, також відомої як "Лана Нойманн", Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову, також двом венесуельським нафтотрейдерам.

За даними американського відомства, вони брали участь у схемах реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній і криптовалют. Крім того, вони займалися закупівлею у США підсанкційної електроніки подвійного призначення та військових технологій, а також "відмивали десятки мільйонів доларів для російських олігархів, підсанкційних організацій та найбільшого у світі енергетичного конгломерату".

Юрій Орєхов та Артем Усс були співвласниками німецької компанії з торгівлі промисловим обладнанням та товарами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, яку американський Мін'юст США називає "підставною". Кузургашева обіймала посаду головного виконавчого директора однієї з підставних компаній та працювала в NDA GmbH під керівництвом Орєхова.

Через цю компанію вони купували в американських виробників військові технології та технології подвійного призначення, у тому числі передові напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, інтелектуальних боєприпасах, радарах, супутниках та інших військових космічних об'єктах.

Пізніше ці товари були відправлені російським підсанкційним компаніям "Радіоавтоматика", "Радіоекспорт" та "Абтронікс", підконтрольним Телегіну та Тулякову. Як стверджує відомство, пізніше їх було виявлено у російській військовій техніці, захопленій військовими в Україні.

Орєхов та Усс також використали NDA GmbH для контрабанди сотень мільйонів барелів нафти з Венесуели російським та китайським покупцям, йдеться у повідомленні відомства.

Поки що заарештовано лише двох учасників групи, яким пред'явлено звинувачення, включаючи Усса. 17 жовтня Орєхов був заарештований у Німеччині. США домагаються їхньої екстрадиції. У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Італія
США
Читайте також:
карта бойових дій
19 жовтня, 2022 середа
Карта бойових дій: 13-18 жовтня. Атака дронів і чмобіків
Верховна Рада
18 жовтня, 2022 вiвторок
Рада ухвалила закон про особливості призову під час воєнного стану
лукашенко з путіним
18 жовтня, 2022 вiвторок
Путін за допомогою білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими, - військовий експерт Кузан
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
03:28
Чехія Україна
Чехія передасть Україні чергову партію військової техніки на 22 млн крон
03:04
знищена техніка окупантів
На Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацьовано понад 440 вогневих завдань
02:10
Туреччина
США тисне на Туреччину, змушуючи її дотримуватись санкцій проти Кремля
01:44
Іспанія оперативно передає Україні 5 потужних електрогенераторів
01:19
Білий дім
Відчайдушний крок: У Білому домі відреагували на оголошеня РФ воєнного стану в анексованих районах України
00:54
Віктор Орбан
Орбан спробує переконати лідерів ЄС переглянути санкції проти РФ
00:42
Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та чимало іншого озброєння
Польща та Німеччина не досягли згоди про "круговий обмін" танками, які були надані Україні
00:37
Світло
У Києві та області розпочалися відключення електроенергії
00:24
біженці з України
ЄС виділить €175 млн на пункти обігріву та допомогу українцям у зимовий час
00:16
речі окупантів
ЗСУ ліквідували мобілізованого росіянина, який провоював 10 днів, - офіцер Штефан
00:01
Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"
Телескоп Вебба зазнімкував "Стовпи Творіння"
2022, середа
19 жовтня
23:49
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на запроваджений Росією воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запоріжжя і Херсонщини
23:47
На фото Володимир Зеленський
Справді важливо, що відзначені мільйони людей, які сміливо захищають свободу, - Зеленський про здобуття Премії Сахарова
23:26
Зеленський
Росія за добу знищила три енергетичних об'єкти України, - Зеленський
23:24
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Зеленський звернувся до жителів окупованих районів Півдня та Сходу: загарбники намагатимуться забрати чоловіків у свою армію - уникайте цього й спробуйте виїхати
23:01
У Миколаєві зруйновано пам'ятник радянському чекісту
У Миколаєві прогримів вибух. Зруйновано пам'ятник радянському чекісту
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Невдовзі можемо побачити звільнення Херсона. Колонка Сергія Згурця
22:39
В Маріуполі з флагштоків зникли російські триколори
В окупованому Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли російські триколори, - Андрющенко
22:30
Василь Ломаченко
Літаком, автівкою та човном: Ломаченко розповів, як повертався в Україну 25 лютого
22:15
OPINION
Сергій Марченко
Постійний панічний страх виснажує
22:08
російські війська окупанти
Окупанти захопили дитячий оздоровчий табір на Херсонщині
22:04
Джо Байден ООН
Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден
22:03
Як зашифрувати документи та файли
У Держспецзв'язку дали поради українцям: як зашифрувати документи та файли
22:03
OPINION
Богдан Данилишин
Ключовим "інвестором" у державні цінні папери України залишається НБУ
21:48
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 жовтня
21:45
OPINION
Михайло Петечук
Допоки є допомога без ленд-лізу, це чудово
21:29
Оновлено
Українська електроенергія
В Україні 20 жовтня запровадять обмеження на користування електроенергією
21:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:28
Окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору
"Свідчить про правонаступництво сучасного російського режиму його попереднім": Ткаченко про знесення пам'ятника жертвам Голодомору в Маріуполі
20:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild
20:54
Наталка Діденко
Зниження температури, мокрий сніг і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 20 жовтня
20:49
питна вода
Мер Миколаєва закликав містян підготувати запас питної води та їжі на тиждень через можливі відключення електрики
20:36
на фото: Кирило Тимошенко
Минулої доби виявлено 17 загиблих від дій РФ цивільних, ще 29 зазнали поранень, - ОП
20:30
Нова пошта
Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла
20:27
Білий Дім
Білий дім робить все можливе, щоб уникнути прямої зустрічі Байдена і Путіна на G-20, - Politico
20:18
Китай
"Некоректно вдавати, що нічого не відбувається": МЗС про "необізнаність" Китаю про атаки дронів у Києві
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Милі друзі Путін і Берлусконі
19:59
росія іран
Посли країн ЄС схвалили санкції проти Ірану за підтримку РФ у війні з Україною, - ЗМІ
19:55
Інфографіка
Михайло Мудрик (в центрі)
УПЛ: який вигляд має таблиця після 8-го туру чемпіонату України з футболу
19:41
Норвегія
У Норвегії заарештували сина соратника Путіна, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV