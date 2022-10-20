В Італії за ухилення від санкцій заарештували сина губернатора Красноярського краю РФ

Про це повідомляє Мін'юст США.

Усього федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку висунув звинувачення п'ятьом громадянам Росії: Артему Уссу, Юрію Орєхову, Світлані Кузургашовій, також відомої як "Лана Нойманн", Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову, також двом венесуельським нафтотрейдерам.

За даними американського відомства, вони брали участь у схемах реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній і криптовалют. Крім того, вони займалися закупівлею у США підсанкційної електроніки подвійного призначення та військових технологій, а також "відмивали десятки мільйонів доларів для російських олігархів, підсанкційних організацій та найбільшого у світі енергетичного конгломерату".

Юрій Орєхов та Артем Усс були співвласниками німецької компанії з торгівлі промисловим обладнанням та товарами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, яку американський Мін'юст США називає "підставною". Кузургашева обіймала посаду головного виконавчого директора однієї з підставних компаній та працювала в NDA GmbH під керівництвом Орєхова.

Через цю компанію вони купували в американських виробників військові технології та технології подвійного призначення, у тому числі передові напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, інтелектуальних боєприпасах, радарах, супутниках та інших військових космічних об'єктах.

Пізніше ці товари були відправлені російським підсанкційним компаніям "Радіоавтоматика", "Радіоекспорт" та "Абтронікс", підконтрольним Телегіну та Тулякову. Як стверджує відомство, пізніше їх було виявлено у російській військовій техніці, захопленій військовими в Україні.

Орєхов та Усс також використали NDA GmbH для контрабанди сотень мільйонів барелів нафти з Венесуели російським та китайським покупцям, йдеться у повідомленні відомства.

Поки що заарештовано лише двох учасників групи, яким пред'явлено звинувачення, включаючи Усса. 17 жовтня Орєхов був заарештований у Німеччині. США домагаються їхньої екстрадиції. У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

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