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Головна війна з Росією В Італії заарештували віллу ще одного пропутінського олігарха

В Італії заарештували віллу ще одного пропутінського олігарха

16 березня, 2022 середа
20:19

Фінансова поліція Італії заарештувала віллу Петра Авена вартістю понад 4 мільйони євро.

Про це пише la Repubblica, - інформує Eспресо.TV.

Видання наголошує, що бізнесмен фігурує в списку людей, найбільш пов’язаних з Путіним. Його статки сягають 4,3 мільярда доларів. 

Зокрема, заарештований комплекс нерухомості Maureena коштує близько 4 мільйонів і його чекає така ж санкційна процедура, як і мегаяхти Мордашова і Усманова. 

Maureena розташований у провінції Сассарі. Спецпідрозділ валютної поліції Фінансової гвардії прибув туди з ордером на арешт уранці, 16 березня.

Довідково. Петро Авен - один з власників фінансового консорціуму Альфа-Груп. Йому належить 12,40% Альфа-Банку в Україні. Олігарх потрапив під санкції ЄС 28 лютого через зв'язки з адміністрацією російського президента Володимира Путіна. 15 березня його внесли до списку санкцій Великобританії.

За даними Євросоюзу, саме Авен надавав допомогу Кремлю в спробах зняти санкції Заходу, які ввели через російську агресію в Україні. У 2018 році Авен разом з Михайлом Фрідманом літали до Вашингтона, щоб передати послання уряду Росії щодо американських санкцій і відповіді РФ.
 

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Новини
Італія
арешт майна
російські олігархи
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