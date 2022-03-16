Про це пише la Repubblica, - інформує Eспресо.TV.



Видання наголошує, що бізнесмен фігурує в списку людей, найбільш пов’язаних з Путіним. Його статки сягають 4,3 мільярда доларів.



Зокрема, заарештований комплекс нерухомості Maureena коштує близько 4 мільйонів і його чекає така ж санкційна процедура, як і мегаяхти Мордашова і Усманова.



Maureena розташований у провінції Сассарі. Спецпідрозділ валютної поліції Фінансової гвардії прибув туди з ордером на арешт уранці, 16 березня.



Довідково. Петро Авен - один з власників фінансового консорціуму Альфа-Груп. Йому належить 12,40% Альфа-Банку в Україні. Олігарх потрапив під санкції ЄС 28 лютого через зв'язки з адміністрацією російського президента Володимира Путіна. 15 березня його внесли до списку санкцій Великобританії.

За даними Євросоюзу, саме Авен надавав допомогу Кремлю в спробах зняти санкції Заходу, які ввели через російську агресію в Україні. У 2018 році Авен разом з Михайлом Фрідманом літали до Вашингтона, щоб передати послання уряду Росії щодо американських санкцій і відповіді РФ.



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