В Італії з 24 лютого заморозили активів РФ на €1,7 млрд
З початку повномасштабної війни, яку РФ розвʼязала проти України, італійська Фінансова гвардія заморозила власність російських підприємців на суму понад €1,7 млрд
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Il Sore 24 Ore.
Стало відомо, що ще з 23 лютого Фінансова гвардія Італії розпочала розслідування щодо фізичних та юридичних осіб, занесених до санкційних списків Євросоюзу.
У цілому італійські правоохоронці перевірили понад 1100 осіб, яких підозрюють у порушенні територіальної цілісності та суверенітету України.
Станом на 31 травня Італія заморозила власність 14 російських підприємців, у тому числі нерухомість, транспортні засоби, яхти, літаки, землю і частки в компаніях. Загальна вартість замороженого майна - понад €1,7 млрд.
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