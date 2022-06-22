Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Il Sore 24 Ore.

Стало відомо, що ще з 23 лютого Фінансова гвардія Італії розпочала розслідування щодо фізичних та юридичних осіб, занесених до санкційних списків Євросоюзу.

У цілому італійські правоохоронці перевірили понад 1100 осіб, яких підозрюють у порушенні територіальної цілісності та суверенітету України.

Станом на 31 травня Італія заморозила власність 14 російських підприємців, у тому числі нерухомість, транспортні засоби, яхти, літаки, землю і частки в компаніях. Загальна вартість замороженого майна - понад €1,7 млрд.