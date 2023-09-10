В Італії завершився 80-й Венеційській кінофестиваль: журі визначило переможців

Про це повідомляє ДержКіно України.

Журі Venezia 80, головою якого був кінорежисер Демієна Шазелла, визначило переможців у всіх номінаціях.

У номінації "Золотий лев" переміг художній фільм у жанрі наукової фантастики "Бідні-нещасні" режисера Йоргоса Лантімоса.

Переможцем номінації "Срібний лев" (Гран-Прі) стала стрічка "Зла не існує" японського режисера Рюсуке Хамагуті.

У номінації "Срібний лев" (Найкращий режисер) переміг італійський кінорежисер і сценарист Маттео Гароне зі стрічкою "Я – капітан".

Спеціальний приз журі отримала польська режисерка Агнешка Голанд і її фільм "Зелений кордон".

Перше місце за "Найкращий сценарій" посіли Гуілермо Калдерон та Пабло Ларрейн із фільмом "Графа".

У номінації "Найкраща актриса" перемогла Кейлі Спені, яка зіграла головну роль у фільмі "Прісцилла", а у номінації "Найкращий актор" переміг Пітер Сарсгаард, який знявся у фільмі "Пам'ять".

Спеціальну премію Марчело Мастрояні за найкращий акторський дебют отримав Сейду Сарр - за головну роль у "Я - капітан".

До складу журі, на чолі якого був Демієна Шазелла, увійшли Салеха Бакрі, Джейн Кемпіон, Мії Хансен-Лове, Габріеле Майнетті, Мартіна МакДонаха, Сантьяго Мітре, Лаури Пойтрас і Шу Ці.

Фото: ДержКіно України

Фото: ДержКіно України

Фото: ДержКіно України

Фото: ДержКіно України