В Італії зірки футболу та журналісти зіграють благодійний матч на підтримку України

Про це повідомляє "UaФутбол" з посиланням на місцеве видання il Centro, інформує Еспресо.TV

Благодійний матч на підтримку України, а особливо дітей, які постраждали внаслідок війни, відбудеться сьогодні в італійському місті Л'Аквіла.

У поєдинку зійдуться відомі екс-футболісти та журналісти Національного телебачення.

Серед гравців виділяються прізвища Матузалема (відомий виступами за "Шахтар" та низку клубів Серії А), Марко Амелії ("Мілан", чемпіон світу 2006), Джузеппе Панкаро ("Лаціо", "Мілан", збірна Італії), Лучано Дзаурі ("Лаціо", збірна Італії), Крістіана Пануччі ("Рома", "Мілан", "Реал", збірна Італії) та Мауро Еспозіто ("Кальярі", "Рома", збірна Італії).

Вже продано понад дві тисячі квитків по п'ять євро – усі кошти підуть українцям, які постраждали від війни.

Ще очікується аукціон із головним лотом у вигляді футболки місцевого клубу з автографом легендарного Роберто Баджо.

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