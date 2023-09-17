В Італії знайшли нову картину Рафаеля
Експерти під час міжнародної конференції в місті Пергола повідомили, що була знайдено нова картина Рафаеля Санті, датована 1504 роком
Про це пише італійська агенція ANSA.
На картині зображена К’яра Фанчеллі, дружина П'єтро Перуджіно - італійського художника доби Відродження. Зазначається, що картина була намальована на дерев’яній панелі розміром 46 см на 34 см.
Картина була знайдена в приватній колекції. Група вчених, яка дослідила витвір мистецтва, приписала її пензлю Рафаеля. Наступного тижня це дослідження буде опубліковане в журналі Arts and Sciences.
Фото: ANSA
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