В Івано-Франківську чоловік вчинив стрілянину на вулиці, є поранений

Про це повідомляє сайт МВС.



Повідомлення про те, що невідомий чоловік хаотично здійснює постріли на вулиці, надійшло до поліції о 5:15. За даними правоохоронців, у дворі одного з будинків між двома чоловіками виник конфлікт. 31-річний уродженець Сумської області, який проживає в Івано-Франківську, дістав пістолет і вистрілив кілька разів у бік свого візаві.



Унаслідок стрілянини один учасник конфлікту зазнав вогнепального поранення грудної клітини.



Під час огляду місця події правоохоронці вилучили і відправили на експертизу зброю та низку речових доказів.



Стрільця, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, оперативно затримали патрульні поліцейські неподалік місця скоєння злочину.



Відомості за фактом події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 121 (спричинення тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 4 ст. 296 (вчинення хуліганських дій) Кримінального кодексу України.



Зловмиснику оголошено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



У МВС зазначили, що стрільцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.



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