В Ізраїлі судять чоловіка за висміювання дружини Нетаньягу
Представники відділу прокуратури Ізраїлю з розслідування злочинів в інтернеті у неділю, 5 грудня 2021 року, подали звинувачення проти 55-річного мешканця міста Гіватаїм
Йому інкримінують сексуальні домагання щодо Сари Нетаньягу, дружини лідера опозиції та партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу, повідомляє ізраїльський 9 канал.
"Чоловіка звинувачують у багаторазовому розміщенні в акаунті соціальної мережі "Твіттер" постів, у яких у презирливій та образливій формі обговорювалася тема привабливості Сари Нетаньягу. В ізраїльському законодавстві пости такого змісту підпадають під визначення "сексуальних домагань", - зазначається у новині.
Обвинувачення вважає, що подібні заяви відповідача мають публічний характер, оскільки тисячі користувачів або читали ці пости, або були передплатниками облікового запису.
Як передає портал Detaly.co.il, обвинуваченого звати Боаз Дрорі.
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