В Ізраїлі судять чоловіка за висміювання дружини Нетаньягу

Йому інкримінують сексуальні домагання щодо Сари Нетаньягу, дружини лідера опозиції та партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу, повідомляє ізраїльський 9 канал.



"Чоловіка звинувачують у багаторазовому розміщенні в акаунті соціальної мережі "Твіттер" постів, у яких у презирливій та образливій формі обговорювалася тема привабливості Сари Нетаньягу. В ізраїльському законодавстві пости такого змісту підпадають під визначення "сексуальних домагань", - зазначається у новині.



Обвинувачення вважає, що подібні заяви відповідача мають публічний характер, оскільки тисячі користувачів або читали ці пости, або були передплатниками облікового запису.



Як передає портал Detaly.co.il, обвинуваченого звати Боаз Дрорі.





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