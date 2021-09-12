В Ізраїлі у понад 1400 хасидів, які повернулися з України, виявили коронавірус
У 1439 громадян Ізраїлю, які повернулися з України зі святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, виявили COVID-19
Про це повідомляє Haaretz із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я і поліції Ізраїлю, передає Українська правда.
За вихідні у 1713 ізраїльтян, що повернулися з інших країн, виявили COVID-19. З них переважна більшість – 1439 осіб – прилетіли з України, де брали участь у паломництві до могили рабина Нахмана в Умані на Рош га-Шана.
Також поліція заявила, що понад 200 ізраїльтян, які повернулися з України, використовували підроблені тести на коронавірус. Вони підозрюються в шахрайстві, підробці документів та поширенні інфекційного захворювання, що за певних обставин вважається в Ізраїлі кримінальним злочином.
- 6 вересня повідомлялося, що в Умані зареєструвалося майже 28 тис. хасидів, які прилетіли на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана зі 10 країн світу.
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