Святкування Рош га-Шана: до Умані вже прибули понад 27 тис. хасидів
Станом на ранок, 6 вересня, в Умані уже зареєструвалося 27 757 хасидів із 10 країн світу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27757 хасиди із 10-ти країн світу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в місцях масового скупчення рятувальники проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.
- Нагадаємо, на час святкування Рош га-Шана в Умані встановили контрольно-пропускні пункти.
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