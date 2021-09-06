Святкування Рош га-Шана: до Умані вже прибули понад 27 тис. хасидів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27757 хасиди із 10-ти країн світу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в місцях масового скупчення рятувальники проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.





Нагадаємо, на час святкування Рош га-Шана в Умані встановили контрольно-пропускні пункти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb