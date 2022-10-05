Про це в ефірі Еспресо сказав заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Харківобленерго обіцяє, що світло зайде до міста до кінця тижня. Коли буде світло, з'явиться вода і повинна запрацювати каналізація. Газові служби працюють над тим, щоб газ з'явився у приватному секторі. Щодо опалення багатоповерхівок - рішення буде прийматися індивідуально, виходячи з того, які котельні залишились, а які можна відновити", - зазначив він.

Мацокін повідомив. що Центральна котельня зруйнована повністю і центр міста опалюватися не буде.

"З'явився сталий зв'язок, інтернет. 6 жовтня відкривається відділення Укрпошти, працює Нова Пошта. Як з'явиться електрика - запрацюють банкомати", - підсумував чиновник.