В Ізюмі на Харківщині окупанти почали примусову мобілізацію, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб України.



"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що на окремих тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують підготовку до проведення "референдуму" із проголошення так званої "ХНР".



Для фальсифікації його результатів планують використати персональні дані жителів регіону, які окупанти збирають під час видачі "гуманітарної допомоги".



Крім цього, у Генштабі ЗСУ розповіли, що серед мешканців Херсонщини з'явилась інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил Росії.

В Ізюмі ворог намагається накопичувати сили, маркує техніку всіма літерами абетки, – депутат міськради.

Нагадаємо, раніше, 16 квітня Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі