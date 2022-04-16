Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США
Про це повідомив у Facebook.
"Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України. Я вкотре наголосив на актуальних потребах Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей. Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії", - написав Залужний.
Аналітики відзначають, що масований наступ на сході не увінчався істотним просуванням військ РФ, бо українці вміло використовують нову тактику
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