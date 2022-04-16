Масований наступ на сході не увінчався істотним просуванням військ РФ, бо українці вміло використовують нову тактику, - Вild

Про це пише Вild.

"Путін хотів ризикнути новим наступом, щоб все-таки знищити Україну. Але очевидно, що російська армія робить ті самі помилки на сході, що й на півночі України в березні: сотні танків і військових машин протискаються на захід вузькими вуличками і знищуються українськими захисниками", - пишуть у виданні.

Журналісти Вild відзначають, що українські збройні сили використовують своєрідну гнучку тактику пристосування до умов місцевості, використовують усі аспекти українського ландшафту: вузькі річки, каламутну землю і навіть нинішню дощову погоду.

"Мета такої тактики – спрямувати мляві військові сили Росії туди, де вони найбільш уразливі для українських атак. Вони відстежують російські бронетехніки за допомогою безпілотників, які важко відстежити, знімаючи кожен рух з повітря. Таким чином українська артилерія може спокійно зайняти позицію та націлитися на цілі", - відзначають у виданні.

Наразі українським солдатам вдалося стримувати наступ російських військ на сході.

"Легкі та швидкісні українські підрозділи показують уразливі місця російського наступального строю. Українці використовують високотехнологічну зброю Заходу, щоб атакувати вантажівки з постачанням, які залишилися позаду, або розвідників, які мчать попереду. Крім того, Україні все більше вдається збивати «летючі очі» російської армії і тим самим засліплювати збройні сили Кремля. Без своїх розвідувальних безпілотників росіяни не можуть розвідувати українські позиції та націлювати на них свою артилерію. Як результат, за останні сім днів головні сили Росії на сході не взяли під контроль жодного міста", - підсумовують у Вild.

Відзначимо, що у Пентагоні підтвердили, що українські ракети вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув

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