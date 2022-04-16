Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами" – Washington Post
У Пентагоні підтвердили, що українські ракети вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув
Про це повідомила американська газета Washington Post, посилаючись на інформацію високопоставленого представника оборонного відомства США.
Підтвердження надійшло після різних повідомлень про причину затоплення крейсера – українська сторона заявила про успішну атаку на флагманське судно Чорноморського флоту Росії, а російські офіційні особи заявили, що корабель зазнав пожежі.
Видання зазначає, що Міноборони Росії попередило, що посилить атаки на українську столицю. І наступного дня після затоплення "Москви" російські окупанти знову атакували Київщину. По території області війська країни-агресора завдали трьох ракетних ударів.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
- В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
- Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
- Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
- А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.
- Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"
- В анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером "Москва"
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