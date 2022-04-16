Пентагон підтвердив, що по крейсеру "Москва" вдарили українськими "Нептунами" – Washington Post

Про це повідомила американська газета Washington Post, посилаючись на інформацію високопоставленого представника оборонного відомства США.

Підтвердження надійшло після різних повідомлень про причину затоплення крейсера – українська сторона заявила про успішну атаку на флагманське судно Чорноморського флоту Росії, а російські офіційні особи заявили, що корабель зазнав пожежі.

Видання зазначає, що Міноборони Росії попередило, що посилить атаки на українську столицю. І наступного дня після затоплення "Москви" російські окупанти знову атакували Київщину. По території області війська країни-агресора завдали трьох ракетних ударів.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.

А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

В анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером "Москва"

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