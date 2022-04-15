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Головна війна з Росією Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

15 квітня, 2022 п'ятниця
23:09
війна з Росією Супутниковий знімок місця ураження крейсера "Москва"

Проаналізувавши знімки із супутників, які вказують розташування кораблів навіть через хмарність в атмосфері, фахівці змогли вказати точні координати крейсера "Москва" перед влучанням українських "Нептунів".

Про це повідомляє Naval News.

Експерти проаналізували фото з інфрачервоним фільтром з низки супутників, і побачили, що вибух на кораблі стався 13 квітня о 6:52 (за київським часом).

У цей момент корабель перебував на схід від острова Зміїний – 80 морських миль від Одеси і 50 морських миль від українського узбережжя. Точні координати в момент удару українських ракет по російському крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Експерти наголошують, що в цей момент неподалік "Москви" перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Місцерозташування корабля узгоджується із супутниковими знімками корабля 12 квітня.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, тому що корабель перебував на відстані в радіусі дії ракет.

  • Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений  13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
  • У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
  • Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
  • В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
  • Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
  • Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
  • А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

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Новини
крейсер "Москва"
ракетний удар
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