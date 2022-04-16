В окупованому Севастополі попрощалися з крейсером "Москва"
В анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером "Москва", який затонув у Чорному морі через удар по ньому українськими ракетами "Нептун"
Про це повідомляє ВВС.
Прощальна церемонія відбулася біля пам'ятника "300 років Російському флоту". Попрощатися з крейсером прийшли ветерани ВМФ та священики. На одному з вінків на жалобній стрічці був напис "Кораблю та морякам".
Російський уряд не надав подробиць про кількість тих, хто вижив і загинув. У міноборони РФ заявили, що екіпаж було евакуйовано.
Українська Держприкордонслужба стверджує, що екіпаж "Москви" не змогли евакуювати через шторм.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
- В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
- Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
- Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
- А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.
- Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"
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