Про це повідомляє ВВС.

Прощальна церемонія відбулася біля пам'ятника "300 років Російському флоту". Попрощатися з крейсером прийшли ветерани ВМФ та священики. На одному з вінків на жалобній стрічці був напис "Кораблю та морякам".

Російський уряд не надав подробиць про кількість тих, хто вижив і загинув. У міноборони РФ заявили, що екіпаж було евакуйовано.



Українська Держприкордонслужба стверджує, що екіпаж "Москви" не змогли евакуювати через шторм.



Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.

А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.

Експерти вказали місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

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