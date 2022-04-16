В Ізюмі ворог намагається накопичувати сили, маркує техніку всіма літерами абетки, – депутат міськради

Про ситуацію у місті Ізюм повідомив Максим Стрельник, депутат Ізюмської міськради в етері Еспресо TV



Депутат міськради розповів: "На жаль, ситуація в Ізюмі залишається катастрофічною. Окупанти відмовляють у наданні гуманітарних коридорів для доставлення продуктів, ліків і води, а також в евакуації мирних мешканців міста, яких залишилося, як ми знаємо, близько 15 тис. Натомість окупанти намагалися організувати якісь видачі своїх сухпайків, так званої гуманітарки, але це також їм не вдається. Їх армія сама потерпає від холоду та голоду, негоди, яка зараз у нашому регіоні".



"Вони насильно і десь обманом вивозять місцевих мешканців у напрямку Куп'янська, а потім на територію РФ. Це проводять організовано, замовляють автобуси та викрадають людей з міста" – зазначив Максим Стрельник.



"В Ізюмі важка ситуація. Росіяни накопичують всі свої сили, які у них залишились, перекидають свою техніку з північних регіонів України, пересилають до Ізюма свої далекосхідні підрозділи, і ось це маркування всіма літерами абетки зараз, ми спостерігаємо у місті Ізюм. Вони намагаються прориватися у напрямку Слов'янська, але наша армія і сили територіальної оборони Ізюма стримують і нищать ворога" – підкреслив депутат.



Нагадаємо, 16 квітня Залужний обговорив ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм з генералом США Марком Міллі