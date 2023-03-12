В Херсонській області на місяць скасують сухий закон

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Він зазначив, що це необхідно для відновлення економіки країни, а також для зменшення обсягів незаконного продажу алкоголю.

"Це було непросте рішення, в області багато людей зі зброєю, постійні обстріли, і цивільні мають тверезо оцінювати небезпеку. Водночас процвітання нелегальної торгівлі, прямі доставки з Миколаєва і навіть поява так званих алколомбардів, куди здають крадені напої, значно погіршують криміногенну та економічну ситуацію", - пояснив Прокудін.

Продаж алкоголю військовим та працівникам правоохороних органів залишається під забороною.