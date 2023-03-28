В Києві відкриють для відвідування парк "Муромець"
З квітня у Києві знову стане доступним для відвідування парк "Муромець"
Про це пише КМДА.
"Парк "Муромець" цього весняно-літнього сезону буде відкритим для відвідувачів. Зокрема, для проведення спортивних тренувань, велопрогулянок, інших активних заходів. Відкритим для відвідування парк буде з квітня", - йдеться у повідомлення.
Попри це, КМДА нагадує, що в столиці на період дії воєнного стану суворо заборонено відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті, адже частина лісових територій була зоною бойових дій і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 квітня знову працюватиме наземна станція метро "Гідропарк".
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