Про це пише КМДА.

"Парк "Муромець" цього весняно-літнього сезону буде відкритим для відвідувачів. Зокрема, для проведення спортивних тренувань, велопрогулянок, інших активних заходів. Відкритим для відвідування парк буде з квітня", - йдеться у повідомлення.

Попри це, КМДА нагадує, що в столиці на період дії воєнного стану суворо заборонено відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті, адже частина лісових територій була зоною бойових дій і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.