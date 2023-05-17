В КНР на $2 млн оштрафували гумористичну компанію за жарт про китайську армію

Про це пише Reuters.

Компанію звинуватили у "заподіянні шкоди суспільству". Відомо, що раніше відео з виступу Лі Хаоші у Пекіні 13 травня активно розповсюдилося інтернетом. Користувач, який оприлюднив відео, назвав жарт "принизливим для Народно-визвольної армії Китаю".

У жарті комік розповідав про двох бродячих собак, що билися, та використав каламбур щодо фрази Сі Цзіньпіна "мати хороший стиль роботи, вміти битися і вигравати битви", яку він сказав про китайську армію у 2013 році.

"Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи особі використовувати столицю Китаю як сцену для безпідставного наклепу на славний імідж армії", - заявили в бюро культури, додавши, що Xiaoguo Culture буде заборонено проводити будь-які шоу в Пекіні у майбутньому.

У відповідь на штраф, Xiaoguo Culture розірвала контракт з Лі Хаоші.