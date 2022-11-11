В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
Народний депутат Володимир Арʼєв переконаний, що ситуація для путінського режиму погіршується щодня
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Таких свідків злочинів путінського режиму, як Стремоусов є дуже багато. І головне, що вони між собою зараз почнуть розбиратись, хто несе небезпеку, а хто може володіти інформацією безпечно для Путіна та Патрушева", - вважає Арʼєв.
Народний депутат наголосив, що ситуація для Путіна погіршується.
"Україні потрібно готуватись до жестів відчаю путінського режиму. Путін загнаний в кут. Його генерали вимагають від нього перепочинку. Суспільство, яке підтримує війну проти України, вимагає від Путіна йти вперед. Єдине, що Путін може продати росіянам є спробу домовитись про якесь перемирʼя на саміті G20. Оскільки на цьому саміті будуть не тільки ідеологічні його противники із Заходу, а й Китай, Індія, Саудівська Аравія тощо", - додав він.
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