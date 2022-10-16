В Кремлі розуміють, що війна програна. У Путіна залишився один аргумент - ядерна зброя, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що Путін буде йти далі на ескалацію війни проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Путін сказав, що припиняє мобілізацію. Однак він бреше. Він завжди це робить. Мобілізація у РФ буде продовжуватись. Питання лише в тому, як вона буде проходити. Чим будуть годувати та в що одягати мобілізованих. Також таку кількість мобілізованих потрібно десь розмістити, а їх дислокація є законними цілями для України", - пояснив Лапін.
Офіцер ЗСУ вважає, що ЗСУ слід очікувати повторного наступу росіян з території Білорусі.
"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Як тільки наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обовʼязково станеться. Це ж саме стосується і Луганщини з Донеччиною. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил й розтягнути тили української армії. Путін розуміє, що програє цю війну і в нього залишився один аргумент - ядерна зброя", - додав він.
- 15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.
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