В Литві запропонували позбавляти іноземців громадянства за підтримку агресорів

Про це пише LRT.

Зміни до закону передбачають, що громадянин іншої держави, який отримав литовське громадянство як виняток, втрачає литовський паспорт, якщо його дії загрожують безпеці та інтересам литовської держави і якщо вони підтримують державу, яка загрожує безпеці Литви та інших країн.

За словами авторів, зміни ініціювали "з урахуванням поточної ситуації російської війни в Україні та загрози Литві, а також усьому регіону". На думку консерваторів, чинна правова норма, яка визначає підстави для втрати громадянства, не відповідає геополітичній ситуації.

Видання повідомляє, що про необхідність внесення змін до закону про громадянство заговорили, коли фігуристка Маргарита Дроб'язко, яка отримала литовське громадянство як виняток, зі своїм чоловіком Повіласом Ванагасом взяла участь у шоу-програмі, яку організувала дружина прессекретаря президента РФ Тетяна Навка.

10 серпня президент Литви Ґітанас Науседа позбавив подружжя литовських фігуристів Маргариту Дробʼязко та Повіласа Ванагаса ордена Великого князя Литовського Гедиміна V ступеня за те, що спортсмени погодилися взяти участь у комерційному шоу дружини Пєскова Тетяни Навки.

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