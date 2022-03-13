Герой Росії полковник авіації Штерн - льотчикам Путіна: "Припиняйте бомбардування та обстріли"
В Миколаєві через бомбардування загинуло 9 людей
13 березня внаслідок авіаударів у Миколаєві загинуло дев’ять людей
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- Нагадаємо, 13 березня Росією здійснено авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області.
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