Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Тіло 76-річного Євгенія Лобачова виявили ввечері 20 липня в центрі Москви на сходовій клітці одного із будинків на вулиці Качалінській. Поряд із загиблим лежав пістолет ТТ.

За словами дружини Євгенія Лобачова, того ж дня чоловік пішов на прогулянку і не повернувся. Деякі джерела стверджують, що у відставного офіцера ФСБ були проблеми зі здоров’ям і фінансами, що і могло стати причинами самогубства.

Додамо, 7 липня у Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари.

Москва прислала на Херсонщину "смотрящих" ФСБшников, - журналіст Нікітенко.