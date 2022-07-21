В Москві застрелився генерал-майор ФСБ у відставці Євгеній Лобачов
Причинами суїциду називають фінансові труднощі і проблеми зі здоров’ям відставного офіцера
Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.
Тіло 76-річного Євгенія Лобачова виявили ввечері 20 липня в центрі Москви на сходовій клітці одного із будинків на вулиці Качалінській. Поряд із загиблим лежав пістолет ТТ.
За словами дружини Євгенія Лобачова, того ж дня чоловік пішов на прогулянку і не повернувся. Деякі джерела стверджують, що у відставного офіцера ФСБ були проблеми зі здоров’ям і фінансами, що і могло стати причинами самогубства.
- Додамо, 7 липня у Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари.
- Москва прислала на Херсонщину "смотрящих" ФСБшников, - журналіст Нікітенко.
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